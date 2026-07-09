Подразделения беспилотных систем группировки «Север» лишили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможности перемещаться днем в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости командир с позывным Сват.

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По его словам, в настоящее время украинские военные перемещаются только ночью. «Ночью мы также минимизировали их возможности, благодаря чему уже наши передовые подразделения продолжают успешно выполнять задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области», — отметил собеседник агентства.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об обрушении линии фронта на ряде участков Харьковской области у ВСУ в связи с наступлением российской группировки войск «Запад». Он выдвинул предположение, что уже скоро Министерство обороны России объявит об освобождении ряда поселений области.