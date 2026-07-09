Киеву предрекли годы на запуск выпуска перехватчиков Patriot

Предполагаемое налаживание выпуска ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на Украине растянется на годы и столкнется с комплексом технологических и логистических проблем, включая сложность сборки двигателей и создание цепочек поставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на профильных экспертов.

Поводом для обсуждения стало заявление президента США Дональда Трампа, сделанное в среду. Американский лидер допустил передачу Киеву лицензии на производство ЗРК Patriot, выразив уверенность, что украинская сторона сможет оперативно организовать выпуск перехватчиков после получения необходимых инструкций. Однако, как передает Bloomberg, реализация этого предложения будет сопряжена с серьезными сложностями.

По оценке эксперта отдела экономики Bloomberg Бекки Вассер, производство одной ракеты Patriot занимает несколько лет, поэтому в краткосрочной перспективе такие мощности не помогут Киеву. Кроме того, открытие нового завода потребует специального оборудования и подготовки персонала — на это также уйдет время.

В материале агентства уточняется, что отдельные детали, например корпус ракеты, относительно просты в изготовлении. Однако ключевые компоненты, такие как твердотопливные ракетные двигатели требуемой мощности и стабильного качества, выпускать будет значительно сложнее. Проблема также касается малых рулевых двигателей для ракет PAC-3.

Готовых комплектующих на рынке практически нет, отмечает Bloomberg.

Старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center Келли Гриеко добавила, что даже в США производство Patriot уже сталкивается с ограничениями из-за перебоев в цепочках поставок. По ее словам, после строительства завода Украине придется выстраивать сеть поставщиков с нуля — задача, которую нельзя решить быстро.