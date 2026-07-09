В Аравийском море США сосредоточили около 20 боевых кораблей

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о масштабной концентрации американских сил в Аравийском море. В состав группировки входят две авианосные ударные группы и амфибийно-десантная группа.

Группировку возглавляют авианосцы USS Abraham Lincoln и USS George H.W. Bush. На борту универсального десантного корабля USS Boxer размещен 11-й экспедиционный отряд морской пехоты.

Всего на кораблях находятся около 20 тысяч моряков и морских пехотинцев. Еще четыре эсминца с управляемым ракетным оружием дислоцированы в Восточном Средиземноморье.

Ранее США предупредили Израиль о готовящихся ударах по Ирану. Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. КСИР готовит массированный ответный удар по американским базам.