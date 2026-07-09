Ряд стран НАТО заявили о снижении поддержки Киева

Европейские государства всё меньше хотят помогать Киеву. Так, венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и войска. В свою очередь, премьер Болгарии Румен Радев подчеркнул, что у страны больше нет ничего, что можно было бы поставить Украине.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили представители Нидерландов и Польши. О нежелании тратить деньги на Зеленского заявил и чешский премьер Андрей Бабиш. Однако ряд государств, наоборот, продолжает финансирование Киева и поставки военной помощи. По мнению экспертов, за снижением поддержки стоят в том числе политические причины, но говорить об исчерпании возможностей Запада пока преждевременно.

Среди европейских стран нарастает скептицизм по отношению к поддержке киевского режима. В частности, на фоне проходящего саммита НАТО в Анкаре национальные лидеры и представители государственных органов заявляют об исчерпании запасов помощи и необходимости финансирования собственных экономик.

По мнению экспертов, на уровне национальных государств происходит постепенное понимание неоправданности финансирования Украины. Хотя Брюссель продолжает заявлять, что другого пути нет.

«Ресурсы заканчиваются. Пришло осознание, что те финансовые средства, которые могли быть использованы во благо развития европейских государств, на самом деле уходят в никуда. Конечно, на уровне ЕС и НАТО делаются заявления, что нужно продолжать поддерживать Украину. Однако параллельно на уровне национальных правительств мы видим абсолютно другое», — рассказал в интервью RT доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Ресурсы на исходе

На полях саммита Североатлантического альянса премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в планы страны не входит отправка Киеву оружия и военнослужащих.

«Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет поставлять Украине оружие», — передаёт слова политика ТАСС.

Однако Мадьяр утверждает, что Украина, по его словам, является «жертвой« и «имеет право защищать свою территориальную целостность».

Венгерский премьер также отметил, что помощь гуманитарного характера будет продолжена.

Между тем премьер Болгарии Румен Радев в рамках встречи в Анкаре рассказал журналистам о том, что София более не располагает ресурсами для помощи Киеву.

По его словам, страна может продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования.

«Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов Вооружённых сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине», — констатировал Радев.

Примечательно, что аналогичные заявления звучали и от других политиков. Так, по словам главы Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус, возможности помощи Киеву на данный момент исчерпаны.

«У нас, Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже так много сделали», — сказала Йешилгёз-Зегериус в интервью Bloomberg.

Она также отметила, что королевство находится «на пределе» по возможностям поставок ракет для комплексов Patriot на Украину.

Как уточняет Bloomberg, за время конфликта Амстердам уже потратил €9,1 млрд на военную поддержку режима Зеленского. Ещё планируются расходы в размере €11,6 млрд.

В схожем ключе высказался и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что Прага не намерена участвовать в выделении Киеву €70 млрд и сосредоточится на укреплении собственной обороны.

«Конечно, мы не будем платить Украине деньги из чешского бюджета, потому что эти деньги нам нужны в основном для выполнения двух процентов, поэтому логично, что деньги будут платить крупные страны, как и в прошлом», — сообщил Бабиш.

Ещё в январе Чехия также отказалась поставлять ВСУ лёгкие боевые самолёты L-159, мотивируя это высокой ценностью техники и потребностями чешской армии.

Об отсутствии былых возможностей военного финансирования Зеленского ранее заявили и в Польше.

Значительное снижение поддержки министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш объяснил тем, что Варшава уже отдала Украине всё, что могла.

На фоне заявлений ряда европейских политиков примечательно, что главу киевского режима в Анкаре приняли скромно.

Зеленского не допустили к участию в заседаниях, ограничившись лишь приглашением на ужин. По словам бывшего помощника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, такой подход является издевательством над всеми украинцами.

«Просто возмутительно! Мало того что Зеленского пустят только на ужин без всяких заседаний, так ещё и поесть нормально не дадут. Это ведь фирменное издевательство, где натовцы лишний раз показывают, что думают о нас на самом деле», — приводит слова Соскина РИА Новости.

Союзники Киева

Вместе с тем, как напомнили RT эксперты, ряд главных спонсоров киевского режима продолжают реализацию ранее выбранной политики.

Так, 8 июля стало известно, что Германия и Украина на полях саммита НАТО подписали соглашение о совместном производстве беспилотников BARS. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, документ был подписан совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом в рамках инициативы Build with Ukraine.

Ранее, в июне, о новых мерах поддержки также сообщили и власти Великобритании. По данным Минобороны Соединённого Королевства, пакет помощи будет включать поставку Украине 150 тыс. БПЛА и 350 ракет ПВО до конца года.

На фоне противоречивости действий западных государств официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что страны НАТО, вероятно, просто используют Зеленского в своих интересах.

«Они будут друг другу жать руки. Они будут гонять Зеленского, как мячик цвета хаки для пинг-понга, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Всё как всегда», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Выводы делать рано

В связи с противоречивостью заявлений стран НАТО замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в интервью RT отметил, что говорить о полном исчерпании возможностей Запада пока преждевременно.

«С одной стороны, создаётся фон, как будто возможности ЕС исчерпаны. С другой — фигурируют заявления о передаче арсеналов Киеву, да и быструю модернизацию европейского ВПК никто не отменял. Разумеется, в Европе есть силы, выступающие за прекращение конфликта, но нельзя недооценивать тех, кто прописывает сценарии столкновения с Россией на 2029—2032 годы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, особую опасность представляют не столько отдельные страны, сколько наднациональные структуры Брюсселя, которые в случае ухода США из НАТО могут взять курс на создание собственной европейской армии.

Со своей стороны, Дмитрий Ежов обратил внимание, что в снижении поддержки Киева некоторыми странами имеют место не только экономические, но и политические причины.

«Мы наблюдаем «большую любовь» Польши и Украины. То есть шаги самого киевского режима способствовали тому, чтобы отношение к Украине было кардинально пересмотрено. Поэтому и в случае с другими членами НАТО политические причины оказывают влияние», — заявил эксперт.

Между тем, комментируя участие Зеленского в саммите НАТО в Анкаре, Евгений Семибратов констатировал, что уверенность западных спонсоров Киева могла снизиться и на фоне крупных неудач ВСУ на фронте.