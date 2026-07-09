Мерц раскрыл детали кулуарных переговоров с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что на саммите НАТО в Анкаре власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk. Слова немецкого лидера приводит издание Die Zeit.

«В кулуарах встречи НАТО в Анкаре мы договорились с американским правительством о закупке американских ракет Tomahawk и их размещении в Германии», — рассказал Мерц.

По словам политика, закупка подобного рода вооружений позволит Германии устранить «важный стратегический пробел» в обороне. В то же время Мерц уточнил, что Европа, несмотря на помощь НАТО, должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Ранее Мерц заявил о конце «халявы» для европейских стран в НАТО. Политик поддержал требование США к странам Европы тратить больше средств на оборону, отметив, что сейчас расходы неприемлемо малы.