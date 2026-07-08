В ночь на 8 июля по Киеву неожиданно прилетели ракеты, причем воздушную тревогу объявили уже после нескольких взрывов. Это шокировало бандеровскую экспертную тусовку, прежде всего тем, что «США забыли предупредить Украину».

Дескать, из-за того, что укро-ПВО (на самом деле американские ЗРК Patriot) не может перехватывать русскую баллистику, американцы пытаются уменьшить таким хитрым шагом репутационный ущерб своей оборонке.

Если русские ракеты пробивают противовоздушную оборону, значит, сами виноваты, надо было «патроны» экономить, а не палить многомиллионными перехватчиками во все подряд.

Официалы Повiтряних Сил «порадовали» щирых громадян, что удар был так себе – всего пятью «Искандерами», двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также 169 БПЛА. Баллистику опять не сбили, кроме того, 20 реактивных «Гераней» и неназванное число их «обломков» упали на18 объектов.

Мониторинговый канал INSIDER.UA (заблокирован в РФ, как и другие нижеперечисленные укро-источники) еще в час ночи (8 июля) кратко сообщил, что за 20 минут в Киеве зафиксировано более 10 взрывов. В Деснянском районе в результате попадания ракеты загорелись складские помещения. В Святошинском районе — нежилое здание.

Затем «Укрэнерго» объявило об отключении света из-за ударов по энергетике в Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. По данным известного на Украине паблика «Николаевский Ванек», порт Одессы подвергся удару баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Полыхнуло знатно - вспыхнули склады.

Утром российское Минобороны пролило свет на цели атаки: «Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киев, поражены промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», и цех по сборке БПЛА большой и средней дальности».

"Больше боли": Зеленский потребовал объяснить случивишееся в Вишневом

Судя по всему, прилеты стали следствием доразведки, тем более укро-ПВО плохо отбилась 2 июля События той ночи по-прежнему вызывают большой резонанс на Украине. Речь, конечно, идет о гигантском взрыве склада с боеприпасами в городе-спутнике Киева Вишневом, где взрывной волной смело несколько улиц, погибли люди.

Украинская «телега» пишет, что «трагедию в Вишневом (взрыв на засекреченном складе боеприпасов после российской ракетной атаки) хотят повесить на министра обороны Федорова. Утрата важная, так как там хранились ракеты для ПВО, ЗРК, ПЗРК и т.д.».

По данным тг-канала «Легитимный», этот склад существует с 2023 года. Был создан ещё при министре обороны Резникове, утвержден на Ставке верховного главнокомандующего Украины как децентрализованный засекреченный объект. Курировало его ГУР.

Федорову он достался по наследству и считался хорошо замаскированным и прикрытым объектом, так как вокруг Киева было много ПВО, в том числе рядом с заводом «Визар» в н.п. Вишневое.

Информагентство Ukrinform подчеркнуло, что официального ответа на вопрос о конечном владельце взорвавшегося склада украинские власти на данный момент не дали. Генеральный штаб ВСУ в лице спикера Дмитрия Лихового лишь официально открестился от объекта, заявив, что тот не находится в ведении или подчинении Вооруженных сил Украины.

Просто так замолчать или заболтать не получилось, поэтому после вторичной детонации подконтрольные офису президента паблики начали качать слухи, что «объект мог иметь статус промышленного или гражданского логистического комплекса, на территории которого незаконно или по старым документам хранились взрывоопасные вещества».

Параллельно задействовали информационную операцию «Халат» (от слова «халатность»). Нардепка Анна Скороход жестко раскритиковала МОУ и лично Федорова, заявив, что это и есть пример халатности.

По ее версии, склад фактически использовался военными или связанными с ними ведомствами в нарушение действующих запретов главкома ВСУ на размещение арсеналов вблизи гражданского сектора. Само собой, Зеленский «поручил СБУ и профильной разведке детально расследовать, как этот объект оказался посреди жилой застройки».

Более правдоподобной многим укро-экспертам кажется версия с «американским следом». Американцы знали, что на Украине сильны пророссийские настроения и тайком даже от Банковой создали секретный резерв ракет, формально поставив объект на баланс ГУР. То есть засекретили, как им казалось, на 200 процентов.

Понятно, что на Украине пошумят и забудут, вот только последствия могут оказаться для щирых громадян фатальными.

В пользу того, что на уничтоженном складе в Вишневом хранились ракеты-перехватчики, свидетельствует экстренная помощь Канады по «усилению украинской ПВО». Кленовые фанаты бандеровцев передали Повiтрянi силам все свои средства противовоздушной обороны. Немного, но, мол, на первое время хватит.

Однако ситуация для незалежной продолжает стремительно усугубляться. Самостийный тг-канал «Женщина с косой» особо подчеркивает, что удары Украины по российским НПЗ, которые Зеленский пытается «продать» Западу как грандиозный успех, не приблизили ВСУ к победе. Поскольку ВС РФ будут отвечать масштабными ударами возмездия, в том числе и по политическим причинам.

Осенью прилеты по западу Украины могут усилиться, а Ивано-Франковск рискует столкнуться с такими же атаками, как Киев, с пророческим заявлением выступил мэр Марцинкив. По его словам, самые сложные месяцы ожидаются в сентябре-октябре. Как раз к этому времени россияне уничтожат инфраструктуру в центральной Украине.