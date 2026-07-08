НАТО изменила мандат миссии по охране неба стран Балтии на боевой
Руководство НАТО изменило с патрульного на боевой мандат миссии по охране воздушного пространства стран Балтии. Об этом агентству BNS заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса дислоцированы на литовской авиабазе Зокняй. С апреля 2014 года вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.
Воздушная полиция контролирует воздушное пространство, как полицейские на улицах обеспечивают общественный порядок. Это не является военной миссией. Военный формат позволит истребителям альянса участвовать в боевых действиях и интегрироваться в оборонные планы Литвы.