Российские бойцы спасли прятавшуюся в подвале в Константиновке десятилетнюю девочку

Российские бойцы спасли десятилетнюю девочку, которая пряталась в одном из подвалов Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Военнослужащие 77-го мотострелкового полка нашли девочку во время обхода жилых домов. Выяснилось, что она осталась совсем одна: мамы не стало, отца София не помнит, а бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел дрон», — говорится в сообщении.

Солдаты кормили девочку и охраняли ее дом вплоть до того, как эвакуация стала возможна. После этого они вывезли ребенка из зоны боевых действий. На данный момент она находится в безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Глава государства Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.