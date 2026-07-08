Рубио: США намерены помогать Украине наносить удары вглубь России

Вашингтон намерен помогать Киеву в нанесении ударов вглубь России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, передает агентство Reuters.

«Мы будем помогать Украине бить вглубь России <...> Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении войны», — сказал госсекретарь.

Стубб заявил, что НАТО поддерживает удары Украины вглубь России

По его словам, Москва должна увидеть, «насколько сложно защищать свое воздушное пространство».

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре также одобрил удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, в том числе по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Американский лидер назвал это эскалацией, «которая может помочь положить конец» конфликту на Украине.

Глава Белого дома охарактеризовал президента России Владимира Путина как «трудного человека», добавив, что и Зеленский — «трудный парень».

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