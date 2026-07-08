Российские военнослужащие эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку, которая, по данным Минобороны РФ, осталась без родителей. Почти месяц бойцы не только обеспечивали ребенку безопасность, но и регулярно приносили продукты, воду, необходимые вещи и старались поддерживать ее до момента вывода из опасной зоны.

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Как сообщили в военном ведомстве, девочку по имени София обнаружили военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка во время проверки жилых домов и подвалов. Ребенок находился один и рассказал, что мать умерла, отца она не помнит, а бабушка и дедушка, по ее словам, погибли в результате удара украинского беспилотника.

После обнаружения девочку не стали сразу вывозить из города из-за сохранявшейся опасной обстановки. По информации Минобороны, военнослужащие организовали для нее постоянную помощь. Они регулярно навещали ребенка, приносили продукты питания, питьевую воду, одежду, сладости и игрушки, а также следили за безопасностью дома, где она находилась.

Военные отмечают, что на протяжении почти месяца София оставалась под их фактической опекой. Бойцы поддерживали с ней постоянный контакт, чтобы ребенок не оставался без помощи до завершения боевых действий в районе и появления возможности для безопасной эвакуации.

После того как российские подразделения установили контроль над территорией и появилась возможность организовать выезд гражданского населения, девочку вывезли из Константиновки. В Минобороны сообщили, что ребенок был передан в безопасное место, где ему будет оказана дальнейшая помощь.