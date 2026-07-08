Германия возьмет на себя расходы за беспилотники для Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и Берлин подписали соглашение о совместном производстве беспилотников BARS. Об этом сообщает ТАСС.

Сибига анонсировал совместное производство по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Украинский министр заявил, что на первом этапе проекта производство беспилотников полностью профинансирует Германия, а всю готовую технику передадут Киеву.

Во время июльского саммита НАТО Украина подписала соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий с Нидерландами и Эстонией. Нидерландский премьер Роб Йеттен рассказал, что документ закладывает основу для совместного производства дронов, обмена инновациями и расширения оборонного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что до конца года Украина рассчитывает подписать аналогичные договоры по совместному производству и разработке дронов еще с семью членами НАТО. В апреле Минобороны России опубликовало списки компаний, которые, по данным российских военных, связаны с производством ударных беспилотников для Украины. В списки вошли компании из разных стран, в том числе европейских. Упоминались Лондон, Мюнхен, Рига, Вильнюс, Прага и другие города.