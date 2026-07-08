Кровь «черных соколов»: уничтожен элитный украинский батальон
Уничтожению элитного батальона беспилотных систем Вооруженных сил Украины «Черный сокол» могла помочь агентурная сеть. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Ранее стало известно, что батальон «Черный сокол», располагавшийся в районе Большой (Великой) Рыбицы в Сумской области фактически утратил боеспособность. По данным российской группировки войск «Север», подразделение лишилось в том числе и заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных БПЛА Ивана Трембовецкого.
«Если их уничтожили в пункте постоянной дислокации, то, скорее всего, работала агентура: получили информацию о размещении и отработали. Если на позициях — тогда запуски фиксировались средствами технической разведки, после чего наносился удар. Сейчас время принятия решения минимальное», — заявил Борис Джерелиевский.
По его словам, уничтожение подразделение стало ощутимым ударом по Вооруженным силам Украины, так как именно с помощью дронов украинские военные пытаются сдерживать наступление ВС РФ, а также бьют вглубь российской территории.
Ранее стало известно, что полк Вооруженных сил Украины «Скала», состоящий в основном из осужденных за различные преступления, понес огромные потери в Сумской области.