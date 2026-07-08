Стало известно о тайных украинских лагерях с пленными россиянами

На территории Украины существуют тайные лагеря для бойцов Вооруженных сил России (ВС). Об этом стало известно из сообщения уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, ее слова приводит Telegram-канал «Вы слушали».

На видео Лантратова сообщает, что помимо «официального плена» российские военные попадают в подвалы, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

«Эти лагеря не посещает Международный Красный Крест. А мы видим, что там происходит. И, конечно, с этой историей мы тоже боремся, мы называем ее теневой плен», — заявила она.

Омбудсмен подчеркнула, что у нее есть списки российских бойцов, которые находятся в таких подвалах, и власти ведут переговоры об их освобождении и из тайных лагерей.

Освобождённый курянин рассказал, как боевики «Скалы» пытают пленных

Ранее сообщалось, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Скала» в Винницкой области пытали российских военных, попавших в плен.