Стало известно о тайных украинских лагерях с пленными россиянами
На территории Украины существуют тайные лагеря для бойцов Вооруженных сил России (ВС). Об этом стало известно из сообщения уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, ее слова приводит Telegram-канал «Вы слушали».
На видео Лантратова сообщает, что помимо «официального плена» российские военные попадают в подвалы, находящиеся на линии боевого соприкосновения.
«Эти лагеря не посещает Международный Красный Крест. А мы видим, что там происходит. И, конечно, с этой историей мы тоже боремся, мы называем ее теневой плен», — заявила она.
Омбудсмен подчеркнула, что у нее есть списки российских бойцов, которые находятся в таких подвалах, и власти ведут переговоры об их освобождении и из тайных лагерей.
Освобождённый курянин рассказал, как боевики «Скалы» пытают пленных
Ранее сообщалось, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Скала» в Винницкой области пытали российских военных, попавших в плен.
«"Скала" — это неучтенка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места», — заявил вернувшийся из плена россиянин.