Российские военные рассказали о мирных жителях в Красном Лимане

Мирные жители Красного Лимана ждут освобождения города, чтобы «зажить спокойно». Об этом рассказал командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Тобол, пишет РИА Новости.

По словам военнослужащего, как правило, мирные жители говорят, что им идти некуда.

«Они давно ждали нас, чтобы освободить город и зажить спокойно. Просят помощи, рассказывают, что когда в городе находился противник – заходили в квартиры, все у них забирали – воду, еду, какие-то бытовые приборы», - пояснил Тобол.

Он отметил, что российские военные помогают как могут, передают в том числе и воду, и еду.

«Наш солдат, как говорится, бабушке последнее отдаст всегда и поделится. Помощь местному населению постоянно идет», - заверил он.

Ранее российские военнослужащие рассказали, что лично видели, как в Константиновке украинские военные прикрываются мирными жителями. В частности, они «отсиживались вместе с ними в одном укрытии». При этом бойцы ВС России пытались спасти оставшихся в городе гражданских. Так, однажды заметив бабушку с ребенком, операторы дронов сбросили им записку и проводили в более надежное укрытие.