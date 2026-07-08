Стало известно о судьбе мирных жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в своем Telegram-канале, что все мирные граждане Курской области, которые удерживались на Украине, вернулись домой.

По ее словам, совместно с Минобороны России, со спецслужбами и ФСИН организовано три успешных обмена. При этом Лантратова отметила, что поиски жителей региона, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.

«На Родину вернулись 550 российских военнослужащих. Обмен мирных жителей «5 на 5» воссоединил три семьи. Обмен «7 на 7» позволил вернуть домой всех жителей Курской области», — сообщила уполномоченный по правам человека.

До этого омбудсмен информировала, что российские власти будут продолжать работу по установлению судьбы еще около 300 жителей Курской области, пропавших на территории Украины. Омбудсмен рассказала о том, что с возглавляющей региональное представительство Международного Комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ранией Машлаб прошли переговоры.