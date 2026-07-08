«Натовское логово в Вишневом»: раскрыта тайна уничтоженного адского объекта под Киевом

На объекте в Вишневом, который на днях был поражен российской армией, находилось экспериментальное оружие стран НАТО. Именно по этой причине в Генштабе ВСУ накануне заявили, что детонация снарядов под Киевом произошла «не на их объекте». Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

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Напомним, российская армия в ночь на 8 июля продолжила наносить удары по объектам ВПК в Киеве. Минобороны РФ заявило о поражении предприятия «Самсунг–Украина», где хранились комплектующие для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Заявляется также об ударе по сборочному цеху беспилотников большой и средней дальности.

Между тем в Сети появились снимки последствий детонации при поражении огромного склада боеприпасов на территории киевского машиностроительного завода «Визар» в районе Вишнёвое 6 июля.

Вид посёлка больше напоминает свежее поле боя. Произошедшее вызвало большой скандал на Украине. Генштаб ВСУ поспешил откреститься от этого объекта, заявив, что объект не входит в сферу управления ВСУ.

По словам военного эксперта Владимира Попова, генштаб ВСУ отказался признавать этот объект скорее по политическим причинам.

- Генштабу ВСУ невыгодно это признавать, - говорит он, - потому что это были складские помещения оружия и боеприпасов, которые государства НАТО хотели испытать на реальном полигоне, в который превратилась Украина. Не исключено, что там были запасы Великобритании или Германии и Франции. Может быть, и всех вместе взятых.

У нацгвардии Украины там были только охранные функции. Они осуществляли охрану только внешнего периметра складских помещений, исследовательских центров и командных пунктов, где в действительности работали иностранцы.

Местное население и местные армейские руководители туда допуска не имели. Поэтому на Украине в один голос заявляют, что там объектов ВСУ не имеется и они знать не знают, что там взрывалось.

Высшее руководство, конечно, знает, но официально об этом не имеет права заявлять. То есть, это иностранная база на территории Украины. Они в какой-то степени не лукавят, заявляя, что не знают, что там было.

Это первый признак того, что военная колонизация Украины идет полным ходом. До этого сколько было найдено химических и биологических лабораторий на Украине? А сколько их еще было эвакуировано и осталось замаскированными? Украина больше не имеет никакой самостоятельности, как административно-хозяйственный орган, она уже не существует. Это колония Запада, которая содержится только за счёт западных денег, сил и средств и интеллекта, в том числе. Украина уже стоит по стойке «Смирно!», только пока об этом ещё никто не заявлял. Но по таким эпизодам складывается вполне четкая картина. К осени мы ещё больше узнаем таких фактов.