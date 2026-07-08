Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в демонстрации потерь, так как намерен принудить Запад к передаче ракет Киеву. Об этом заявил полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в материале «Царьграда».

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что у республики закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Пинчук уверен, что подобные заявления Украины ложны.

«Киев хочет допоставки "Патриотов" и лицензию на изготовление "Патриота", ведь они так долго выбивают уже, и пока безуспешно, и у них есть проблема с российской баллистикой. Также им нужна помощь в изготовлении украинской баллистики. Украина весьма искусно, к сожалению для нас, ведет информационную войну с нами», — заявил он.

Полковник напомнил, что после распада СССР Украине досталось 23 процента оборонно-промышленного комплекса Советского Союза — более двух тысяч предприятий ВПК.

Пинчук также обратил внимание на саммит, который проходит в Анкаре. Есть мнение, что его итогом станет ультиматум о скорейшем выходе на переговоры. Так, президент США Дональд Трамп уже заявил, что российский лидер Владимир Путин и Зеленский «хотят заключить сделку».