Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве БПЛА

Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов BARS.

Об этом украинское внешнеполитическое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"Договоренность заключена по результатам совместной работы Министерства обороны Украины и Министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine. Немецкая сторона профинансирует производство БПЛА в рамках первого этапа проекта, а вся изготовленная продукция поступит в Силы обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Украина подписала соглашение о начале работы над сделкой о дронах и договорилась о совместной разработке и производстве БПЛА с Нидерландами, а также заключила соглашение об оборонном сотрудничестве в сфере БПЛА с Эстонией.