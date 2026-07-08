Греция ответила на планы Трампа вооружить Турцию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал учитывать интересы Афин, принимая решение о продаже американских истребителей F-35 Турции. Об этом сообщает Daily Sabah.

Заявление премьера Греции прозвучало в Анкаре, куда лидеры стран НАТО прибыли на саммит. Накануне президент США Дональд Трамп после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом намекнул, что Вашингтон готов пересмотреть семилетний запрет на поставки самолетов и снять с Анкары санкции.

Мицотакис призвал руководство НАТО внимательно отнестись к существующим рискам регионального конфликта. Он заверил, что Греция нацелена на улучшение отношений с Турций, а все спорные вопросы должны решаться через диалог и сотрудничество. В то же время Мицотакис подчеркнул, что НАТО обязана учитывать интересы всех союзников на фоне планов Анкары по расширению своих территориальных вод.

Несмотря на попытки Греции и Турции наладить отношения после многолетней вражды, вопрос морских границ в Эгейском море остается главным очагом напряженности. На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Пентагон изучает, как США могут продать Турции F-35, несмотря на наличие у нее российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что поставки истребителей «разрушили бы баланс сил на Ближнем Востоке».