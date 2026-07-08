Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника, сообщили в Минобороны.

В Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР) группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

За минувшие сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотниками, отчитались в Минобороны.

Ранее в среду военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами.

Командир полка «Запада» сообщил, что ВСУ в Красном Лимане бьют по сдающимся в плен солдатам.