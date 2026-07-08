Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что специальная военная операция переросла в полноценную войну, передает «Царьград».

По словам Баранца, теперь можно говорить прямо, не оглядываясь на прежнюю риторику, поскольку «словесная эквилибристика» больше не имеет смысла.

Песков на днях заявил, что начавшееся как СВО теперь перешло в стадию войны. Причиной он назвал прямую помощь западных стран Украине, включая разведывательные данные со спутников, которые используются для нанесения ударов по российской территории. По его словам, за Киевом стоят Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон.

Баранец отметил, что признание статуса войны может повлиять на масштаб операций и глубину ударов. Он также напомнил, что за время СВО российская армия внедрила новые тактические элементы: штурмовые группы и активное применение беспилотников, которых в начале кампании было недостаточно. Производство дронов было налажено, а техника модернизирована.

Отдельно Баранец упомянул возможное применение «Орешника» и не исключил, что конфликт может перерасти в прямое столкновение с НАТО. По его словам, сейчас решается вопрос о том, в какой форме продолжится противостояние.