Бывший глава ЦРУ призвал США перестроить армию по урокам Украины

Бывший директор ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус призвал Вашингтон пересмотреть подход к обороне с учетом опыта конфликта на Украине. В статье для The Wall Street Journal он заявил, что будущие войны будут выигрывать не за счет одного технологического прорыва, а за счет массового применения беспилотных систем, устойчивой промышленной базы и быстрой адаптации армии.

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По оценке Петреуса, Украина показала, что современная война строится не вокруг отдельного наступления, вида оружия или разовой операции. Решающим становится способность постоянно давить на противника сразу по нескольким направлениям: на линии фронта, по логистике, объектам военной инфраструктуры, системам ПВО и тыловым узлам.

Первый урок, который он выделяет, касается масштаба и связанности вооружений. Одних дорогих высокотехнологичных систем недостаточно. Армии нужны разветвленные сети беспилотников, ракет, средств наблюдения, связи и поражения, работающие как единый механизм. Такая система позволяет быстро находить цели, передавать данные и наносить удары без долгих бюрократических цепочек.

Второй урок связан с защитой национальной инфраструктуры. Петреус указывает, что в современных конфликтах энергетика, транспорт, склады, порты, связь и промышленные объекты перестали быть глубоким тылом. Они становятся первоочередными стратегическими целями, поскольку удар по ним способен нарушить снабжение армии, производство и устойчивость государства.

Третий урок — скорость адаптации. По мнению бывшего главы ЦРУ, традиционные показатели боевой мощи уже не дают полного ответа на вопрос, готова ли армия к войне нового типа. Важнее способность быстро менять тактику, обновлять программное обеспечение, перестраивать производство, внедрять новые беспилотные системы и отвечать на действия противника за недели или дни, а не за годы.

Петреус считает, что этот опыт имеет прямое значение для США и их союзников. Украина, по его оценке, в больших масштабах демонстрирует модель гибкой войны, где беспилотники и недорогие высокоточные средства становятся не вспомогательным элементом, а одной из основ боевых действий.

Для Пентагона вывод состоит в необходимости перестраивать не только закупки, но и саму военную культуру. Речь идет о более быстром внедрении новых технологий, упрощении процедур, расширении производства беспилотников и боеприпасов, а также о подготовке войск к условиям, где противник постоянно наблюдает, быстро корректирует огонь и атакует на большой глубине.

Петреус ранее уже говорил, что конфликт на Украине предопределяет характер будущих войн массовым применением беспилотников. В новой статье он развивает эту мысль: преимущество получит не та сторона, у которой есть один образец передового оружия, а та, которая сможет быстрее объединить промышленность, технологии, разведку и войска в единую постоянно обновляющуюся систему.