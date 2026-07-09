Беспилотную опасность объявили в Московской области

На территории Московской области в четверг, 9 июля, объявили беспилотную опасность. Местным жителям следует оставаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие.

— Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БВС и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны! — написали в канале регионального РСЧС в мессенджере МАКС.

В ночь с 8 на 9 июля российские системы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской областями и другими регионами страны, а также над акваторией Азовского моря.

8 июля в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на Нижнекамск в Татарстане несколько предприятий в городе получили повреждения. При ударах беспилотников также пострадали несколько человек, которые получили легкие травмы. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь.