Украинских военнослужащих с высшим образованием, отправленных на подготовку в Польшу, обучали финские инструкторы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил пленный боец 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Головко.

Головко рассказал, что его насильно мобилизовали, после чего отправили на базовую подготовку в Винницкой области. Далее его и еще около 60 человек с высшим образованием перевели на Яворовский полигон в Львовской области, а затем тех, у кого был заграничный паспорт, отправили в Польшу на двухмесячный курс.

«Поляки предоставляли жилье и еду, а обучали нас финны. Финские инструктора, они представились, и у них флажок был финский», — сказал мужчина.

По возвращении на Украину прошедшим курс подготовки выдали удостоверение младшего лейтенанта. Головко направили в 28-ю отдельную мехбригаду, откуда его отправили под Константиновку. Там военного поселили в дачном поселке на окраине города.

Головко пробыл в частном секторе две недели, после чего его перевели на позицию работать с системой радиоэлектронного подавления беспилотников. Ему пришлось заниматься этим 25 дней без перерыва под обещания ротации со стороны командования. Перед началом операции по освобождению Константиновки мужчина подорвался на растяжке. Украинец сделал себе перевязку и потерял сознание, а очнулся, когда вокруг уже были бойцы ВС РФ.