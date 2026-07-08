Минобороны: Россия развернула крупнейшую группировку ПВО

Россия является единственной страной в мире, обладающей опытом создания настолько масштабных группировок противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В российском военном ведомстве в День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил напомнили, что подразделения ПВО выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотников, а также крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет.

«Ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны. Сегодня в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия, такие как С-350 "Витязь", С-400 "Триумф", С-500 "Прометей" и ЗРПК "Панцирь-С" разных модификаций», - подчеркнули в министерстве.

При этом боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к угрозам и вырабатывают новые способы противодействия. И спецоперация уже подтвердила высокие боевые возможности российских средств ПВО, констатировали в Минобороны России.

Напомним, что ежедневно системы противовоздушной обороны отражают атаки Вооруженные сил Украины на российские регионы. В течение сегодняшней ночи, по данным Минобороны России, были перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.