НАТО планирует создать комплексную цифровую систему наблюдения на восточных границах от Румынии до Финляндии для отслеживания в реальном времени передвижений российских войск, сообщает Bild со ссылкой на план альянса под кодовым названием Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI). Система, получившая название Kill Web («Смертоносная сеть»), объединит спутники, беспилотники, наземные датчики и роботов.

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Данные со всех средств наблюдения будут обрабатываться с помощью искусственного интеллекта и мгновенно передаваться всем странам — членам альянса. В документах подчеркивается, что система позволит командованию НАТО быстро принимать решения о реагировании на потенциальные угрозы, включая дроны и ракеты. Автоматизированный анализ определит, какая страна должна отвечать и какое оружие применять.

Разработка системы ведется на фоне усиления восточного фланга НАТО после начала конфликта на Украине. Альянс неоднократно заявлял о необходимости наращивания разведывательных возможностей для сдерживания России. В рамках EFDI также предполагается модернизация существующих объектов инфраструктуры и создание новых пунктов наблюдения.

Российская сторона неоднократно опровергала западные инсинуации о якобы существующей угрозе со стороны РФ. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения используются для милитаризации Европы и подготовки к конфликту с Россией. Официальные представители России заявляют, что действия НАТО носят провокационный характер и ведут к эскалации напряженности.