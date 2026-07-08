Украина атаковала российский газопровод в Турцию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию газопровода «Голубой поток» в Турцию в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром» в мессенджере «Макс».

Отмечается, что атака произошла в 19:51 накануне вечером, 7 июля.

«Компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака ВСУ была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию.

В компании добавили, что в настоящее время специалисты устраняют полученные повреждения. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок газа в Турцию.

«Голубой поток» — магистральный газопровод, по которому российский природный газ поставляется в Турцию по дну Черного моря. Его строительство началось в 2001 году, поставки газа стартовали в 2003-м, а официальное открытие состоялось в 2005 году. Проектная мощность газопровода составляет 16 млрд кубометров газа в год. «Голубой поток» стал первым прямым маршрутом поставок российского газа в Турцию в обход транзитных государств.