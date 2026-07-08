России необходимо наносить удары по военным заводам европейских стран, которые поставляют дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт, ветеран специальной военной операции (СВО) Ян Гагин в беседе с MK.RU.

В апреле Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, которые производят беспилотники для ударов по российской территории. В список вошли 11 филиалов украинских компаний в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии. Также были опубликованы адреса десяти предприятий в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, производящих комплектующие для дронов.

«Надо бы нанести удары и по тем целям в Европе, которые обозначил наш МИД, когда привел перечень европейских предприятий, изготавливающих для ВСУ беспилотники, которыми они бьют по нашим мирным городам», — отметил Гагин.

Ветеран спецоперации также указал на необходимость наращивать удары по военной, промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО превратилась в «настоящую войну» из-за вмешательства в конфликт стран Запада. Он подчеркивал, что европейские страны провоцируют правительство Украины на продолжение боевых действий.