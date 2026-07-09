Линия фронта на ряде участков Харьковской области обрушается у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с наступлением российской группировки войск «Запад». Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Он заявил о позитивной динамике по региону. «Здесь есть элементы обрушения фронта украинских боевиков, следовательно, наши военнослужащие нарастили продвижение на данном направлении», — указал Марочко.

Он выдвинул предположение, что уже скоро МИнистерство обороны России объявит об освобождении ряда поселений области.

Ранее об успехах армии России в Харьковской и Днепропетровской областях писал Telegram-канал «Иди и смотри».