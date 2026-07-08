Писториус заявил о подвижках на переговорах с США о покупке ракет Tomahawk

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о подвижках на переговорах с США о приобретении американских крылатых ракет Tomahawk.

"По этому вопросу есть продвижение, но пока нет результатов", - сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "У нас идут хорошие переговоры, и я оптимистично настроен на то, что мы тут сможем чего-то добиться", - добавил министр.

По его мнению, Tomahawk позволят закрыть "важный стратегический пробел в усилиях по сдерживанию" потенциального противника.

Коснувшись планов планов США по сокращению своего военного потенциала в Европе, Писториус отметил, что, "во-первых, это не конкретизировано".

"Во-вторых, многое из этого [вооружений, которые хотят вывести США] вообще не размещено в Европе. И в-третьих, мы едины с американскими партнерами во мнении, что всему, что будет выведено, необходимо найти замену", - сказал он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что правительство ФРГ надеется убедить администрацию президента США Дональда Трампа согласиться на продажу дальнобойных ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon.