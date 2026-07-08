Экономист оценил готовность России к «полноценной войне»

Для ведения полноценной войны России потребуется объявление военного положения, а также применение соответствующих экономических мер. Об этом рассказал «Царьграду» доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что происходящее на Украине является «настоящей войной», потому что за Киевом стоят Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон.

При этом, по мнению доктора экономических наук Валентина Катасонова, в случае официального объявления войны, должен начать действовать закон о военном положении.

«Это предусматривает не просто объявление военного положения, но и те меры, которые вытекают из этого. В том числе там и по части экономики определен набор этих методов. Называется это все экономическая мобилизация (…) Сейчас мы практически не готовы к тому, чтобы вести действительно полноценную войну, да. А Запад прямо говорит, что 2030-й год - это как бы начало войны», - пояснил он.

По его словам, при экономической мобилизации прежде всего необходимо определить круг стратегически значимых предприятий, у которых «должна быть единственная цель - это выполнение заказа или плана». При этом планирование должно быть «рассчитано на несколько лет и с разбивкой по годам, по кварталам и по месяцам».

«Естественно, что директивные планы должны содержать в первую очередь не стоимостные показатели, что является атрибутом рыночной экономики, а натуральные показатели: столько-то стали, столько-то угля, столько-то нефти, столько бензина, столько танков, столько самолетов», - уточнил экономист.

Напомним, что ранее занимавший пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан предупредил о том, что в Западной Европе «идет настоящая подготовка к войне», а заседания лидеров Евросоюза «превратились в военные советы», на которых обсуждаются сценарии, при реализации которых можно «победить Россию».