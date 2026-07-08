Из-за развития БПЛА и тактики их применения ВСУ оказались неспособны наступать, так как не могут даже доставить войска до позиции, признал бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

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Залужный в колонке для «Интерфакс-Украина» рассказал о стратегических проблемах украинской армии, отметив, что ВС России сохранили способность решать тактические задачи и наступают под Константиновкой. По его словам, выполнить «такие же задачи» по причине «отсутствия средств защиты от нового оружия» Украине «все более невозможно». Дипломат признал, что ВСУ по этой причине «постоянно теряют большое количество людей».

В колонке экс-главком ВСУ также заявил, что Североатлантический альянс не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». Блок, как он подчеркнул, недостаточно объединился вокруг Украины.