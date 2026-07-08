Новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружения.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, участвующий в саммите НАТО в Анкаре.

"Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет поставлять Украине оружие", - сказал он журналистам перед началом заседания лидеров стран Североатлантического альянса.

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Излагая позицию нового правительства Венгрии по поводу украинского конфликта, Мадьяр утверждал, что "Украина является жертвой, а Россия - жестоким агрессором".

"Украина имеет право защищать свою территорию и территориальную целостность", - добавил венгерский премьер.