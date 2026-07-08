Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». Об этом он написал в авторской статье для «Интерфакс-Украина».
По его словам, блок недостаточно объединился вокруг Украины.
Экс-главком также отметил, что архитектура безопасности нового света зависит от субъектов, «кто спасает целую страну в центре Европы».
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в политической элите Украины сообщило, что Валерий Залужный заявил президенту страны Владимиру Зеленскому о своих планах баллотироваться в главы государства. Сообщается, что диалог произошел накануне отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера.