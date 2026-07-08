Названы три пункта, подтверждающих подготовку Европы к войне с Россией

Военные учения НАТО, направленные на взлом эшелонированной обороны, а также масштабное наращивание военной инфраструктуры и увеличение емкости европейского театра военных действий, говорят о подготовке Европы к войне с Россией. Об этом со ссылкой на доклад «Росконгресса» пишет РИА Новости.

По данным издания, в докладе «Милитаризация Европы 2.0: от стратегии сдерживания к агрессивной войне» отмечается, что подготовка промышленности и военной инфраструктуры Европы к противостоянию с Россией началась в 2019–2020 годах.

«Вдоль границ России создается сеть передовых хабов технического обслуживания и капитального ремонта военной техники. Данная инфраструктура призвана критически сократить логистическое плечо ремонта и технического обслуживания военной техники в случае ведения боевых действий», - отмечают авторы доклада.

Также, по их данным, о подготовке к конфликту говорят и масштабные июньские учения стран НАТО Ramstein Flag 2026, так как их характер «полностью исключает оборонительную интерпретацию».

«Заявленный темп воздушных операций составляет сотни самолето‑вылетов в сутки. Такие показатели характерны исключительно для наступательной операции, целью которой является полное подавление оборонительного потенциала противника», - говорится в документе.

Еще одним фактором, по информации аналитиков, стало то, что ключевым приоритетом учений выступало завоевание абсолютного превосходства и подавление эшелонированной системы ПВО/ПРО. Третьим же фактором стало «повышение живучести и боевой устойчивости авиационной группировки в условиях огневого воздействия противника».

«Штабы НАТО прямо закладывают в модель потенциального конфликта гарантированный вывод из строя части ключевых авиабаз в результате первоочередного огневого поражения», - констатировали аналитики.

Напомним, что ранее занимавший на тот момент пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан предупредил о том, что в Западной Европе «идет настоящая подготовка к войне», а заседания лидеров Евросоюза «превратились в военные советы», на которых обсуждаются сценарии, при реализации которых можно «победить Россию».

При этом генсек НАТО Марк Рютте призвал к быстрому увеличению расходов на оборону, обосновав это тем, что страны-члены альянса могут стать «следующей целью России».