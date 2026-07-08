Командир штурмового взвода ВС РФ Дмитрий Макаревич рассказал, что российские военные заметили среди отступавших солдат ВСУ женщину, которая не была ни военным медиком, ни оператором дрона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам офицера, представляющего группировку войск «Центр», передовая группа ВС РФ увидела солдат ВСУ, отступающих со своего опорного пункта в лесу. Макаревич отметил, что в этом районе в тот момент активно работали российские подразделения беспилотных систем.

Командир взвода описал женщину, которая отступала вместе с двумя солдатами ВСУ, отметив, что на вид ей было около 40 лет. Судя по отсутствию характерной экипировки, она не выполняла обязанности медика или оператора дрона. Офицер предположил, что женщина могла быть стрелком или снайпером в украинском подразделении.

«Взрослая женщина. Не молодая, не пожилая», - подчеркнул он.

Что произошло с этими украинскими солдатами в дальнейшем, неизвестно.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников заявил, что только за первые месяцы 2026 года могли погибнуть до 500 украинок, присоединившихся к ВСУ. По его мнению, сообщения о гибели женщин-военнослужащих ВСУ «приуменьшены в десять раз».