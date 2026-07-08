ВСУ массово атаковали третий по численности город Татарстана

Город Нижнекамск в Республике Татарстан в среду утром подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил градоначальник Радмир Беляев.

«Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается», — говорится в сообщении.

Беляев также призвал жителей города быть внимательными и принять меры безопасности.

По состоянию на 7:30 мск, угрозу атаки БПЛА в Нижнекамске отменили, однако на всей территории республики продолжает действовать режим беспилотной опасности, добавил Беляев.