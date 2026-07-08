Нижнекамск подвергся массовой атаке украинских беспилотников, сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Массовая атака БПЛА на наш район», — написал он в своём Telegram-канале.

В настоящее время угроза атаки БПЛА в городе отменена. При этом в Татарстане сохраняется режим беспилотной опасности.

Украина нанесла удар по российским танкерам в Азовском море

Силы ПВО в ночь на 8 июля уничтожили 415 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном, а также акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Саратовской области при атаке БПЛА один человек погиб, есть пострадавшие.