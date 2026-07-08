Мэр Нижнекамска заявил о массовой атаке БПЛА ВСУ
Нижнекамск подвергся массовой атаке украинских беспилотников, сообщил мэр города Радмир Беляев.
«Массовая атака БПЛА на наш район», — написал он в своём Telegram-канале.
В настоящее время угроза атаки БПЛА в городе отменена. При этом в Татарстане сохраняется режим беспилотной опасности.
Украина нанесла удар по российским танкерам в Азовском море
Силы ПВО в ночь на 8 июля уничтожили 415 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном, а также акваториями Азовского и Чёрного морей.
В Саратовской области при атаке БПЛА один человек погиб, есть пострадавшие.