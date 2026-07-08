Названо число уничтоженных за ночь украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства ПВО отражали атаку в период с 20:00 мск 7 июля до 8:00 мск 8 июля.

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В министерстве уточнили, что все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу. Других подробностей, включая регионы применения средств ПВО, в опубликованном сообщении не приводится.

На фоне продолжающегося применения беспилотников ВСУ британская газета The Washington Post ранее рассказала о действующей на Украине системе поощрения операторов дронов. По данным издания, подразделения получают специальные баллы за подтвержденное поражение различных целей, после чего могут обменивать их на новое оборудование.

Газета пишет, что программа получила название «Армия дронов» и в Киеве ее называют первой системой подобного рода. Как утверждается, количество начисляемых баллов зависит от типа пораженной цели. Для получения вознаграждения подразделения должны представить не менее двух видеозаписей, однако The Washington Post отдельно отмечает, что не смогла самостоятельно подтвердить подлинность части предоставленных материалов.

По информации издания, точная шкала начисления баллов не раскрывается. При этом ранее в украинских социальных сетях сообщалось о начислении 12 баллов за поражение одного военнослужащего. Осенью, как утверждает газета, количество баллов за тяжелораненых или погибших военнослужащих противника было увеличено вдвое.

The Washington Post также сообщает, что перечень целей, за которые начисляются баллы, постепенно расширяется. В него, по данным газеты, включены снайперы, мобильные расчеты противовоздушной обороны, операторы беспилотников и другие категории целей. Издание утверждает, что операторы дронов оцениваются выше, чем обычная пехота.