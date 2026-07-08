Россия нанесла удар по заводу «Самсунг-Украина»

Вооруженные силы России в ночь на 8 июля нанесли удар по заводу «Самсунг-Украина», где производились детали для крылатых дальнобойных украинских ракет. Об этом в Telegram-канале сообщает российское Минобороны.

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Как рассказали в оборонном ведомстве, предприятие производило комплектующие для ракет «Фламино» FP-5. Отмечается, что заводской комплекс также являлся местом хранения деталей для этих ракет.

Атака на завод была совершена в рамках российского удара возмездия.