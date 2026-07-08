Минобороны РФ заявило об ударе по объектам ВПК Украины в Киеве

Армия России ночью нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в Минобороны.

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киев», — говорится в заявлении.

Ранее в Киеве и области раздались взрывы на фоне воздушной тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ВС России атаковали украинские объекты в столице баллистическими ракетами.