CNN: США атаковали школу в Минабе из-за кадрового дефицита

Командование ВС США проигнорировало предупреждение в базе данных о том, что координаты иранских объектов подлежат корректировке, в результате был ошибочно нанесен удар по школе для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

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По информации телеканала, системы планирования целей (MIDB и MARS) содержали предупреждения, что данные по Ирану устарели и требуют перепроверки. Но командование сознательно проигнорировало их.

«Пентагон настаивает на том, чтобы все действовали быстрее», - сообщил источник.

Он добавил, что это создало чрезмерную нагрузку на Центральное командование ВС США и аналитиков разведки. Из материала следует, что Пентагон ориентировался на данные десятилетней давности. Помимо этого, источники отмечают, что на эффективность разведки негативно повлияли предыдущие сокращения штата. В результате них возник серьезный кадровый дефицит.

Ранее Bloomberg написал, что в Пентагоне выявили грубые ошибки в разведсистеме, из-за которых был нанесен ракетный удар по школе в Минабе. В материале говорится, что за несколько лет до начала боевых действий между США, Израилем и Ираном аналитик разведки Пентагона зафиксировал изменения на объекте. Ранее он считался базой подразделения ВС Ирана, но выяснилось, что теперь там расположена начальная школа. Объект несколько раз перепроверяли, но базу целей не обновили. По данным источников, это отражено в расследовании Пентагона, но его результаты не опубликованы.

До этого телеканал CBS News пришел к выводу, что именно американские военные по ошибке нанесли удар по начальной школе вместо базы Корпуса стражей Исламской революции. В старых разведданных образовательное учреждение идентифицировали как один из военных объектов Ирана. Также отмечалось, что Израиль не принимал участия в операциях в этом регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила мировое сообщество и неправительственные организации в замалчивании трагедии с убийством более 150 школьниц в Иране. Трагедия произошла в первый день американо-израильских ударов. Одна из ракет попала в здание начальной школы для девочек. На похороны погибших детей в Иране пришли тысячи людей. Процессия растянулась по улицам и площадям города Минаб. Участники церемонии были одеты в черное и несли в руках фотографии погибших школьниц.