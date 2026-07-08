Удары ВС РФ отбросили ВСУ на месяцы в производстве БПЛА

Массированные удары Вооруженных сил РФ по предприятиям по производству беспилотников и комплектующих на Украине отбросили ВСУ на несколько месяцев в процессе производства всей номенклатуры дронов для ударов по России. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Надо отдать должное военной разведке Российской Федерации за точное и своевременное выявление целей. Вчерашний "бенефис" с одномоментным уничтожением сразу нескольких десятков ключевых объектов украинской "Армии дронов" (проект, направленный на производство БПЛА и обучение операторов - прим. ТАСС) отбросил на несколько месяцев ВСУ во всей номенклатуре дронов от FPV до дальнолетов", - сказал Кузякин.

Эксперт уточнил, что продолжается активный процесс переноса производства дронов за пределы Украины на территорию Европы.

"Европейскому союзу выгодно оставлять выделяемые на вооружение Украины деньги на своей территории для поддержки и развития своей экономики. Получается замкнутый круг: ВСУ бьют по территории России, мы громим объекты на территории Украины, ЕС выделяет больше денег на вооружения ВСУ, предприятия в ЕС делают больше дронов, ВСУ сильнее бьют по территории России и так далее", - подчеркнул он.

Кузякин отметил, что в то же время производственные мощности на Украине остаются значительными.

"На то есть две причины. Во-первых, не все можно произвести в ЕС. Дроны, которые собираются для ВСУ в Европе, формально не являются боевыми изделиями и не регулируются военными регламентами Евросоюза. Они собираются как комплектующие без боевой части. Уже на территории Украины дроны окончательно собирают и начиняют взрывчаткой. Это требует хранения взрывчатки, боеприпасов и готовых дронов. Именно поэтому так феерично разнесло склады в Вишневом в Киевской области. Они горели и взрывались почти сутки. Именно поэтому были накрыты предприятия, осуществлявшие крупноузловую сборку. Именно поэтому каждое из этих предприятий буквально взлетело на воздух", - сказал эксперт.

Он добавил, что вторая причина заключается в том, что процесс разработки новых дронов и улучшение существующих изделий для ВСУ осуществляется именно на Украине. "Поэтому среди уничтоженных целей так много конструкторских бюро и артелей", - уточнил Кузякин.

Кроме того, специалист сообщил, что ЦКБР продолжает проведение специальных исследований дронов ВСУ с целью восстановления цепочек поставок и производств дронов.