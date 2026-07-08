В Бахрейне зазвучали сирены воздушной тревоги

На территории островного государства в Персидском заливе сработали системы оповещения об опасности, местных жителей попросили немедленно проследовать в защитные сооружения.

Министерство внутренних дел Бахрейна распространило срочное предупреждение для населения, передает РИА «Новости».

«Прозвучала сирена. Призыв к гражданам и жителям сохранять спокойствие и направиться в ближайшие безопасные места», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 7 июля США нанесли удары по Ирану. Американское центральное командование заявило о поражении 80 целей. Иран пообещал решительный ответ на атаки.