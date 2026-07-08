Старший разведчик 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Питон в беседе с ТАСС сообщил, что из-за успешных наступательных операций "Севера" на харьковском направлении ВСУ перебрасывают туда своих солдат с других участков фронта. Также он отметил, что украинские солдаты стали агрессивнее.

"Противник стал намного агрессивнее, поскольку видит наши успешные наступления на данном участке фронта [в Харьковской области]. Постоянно они (ВСУ) пытаются нас сбивать всяческими таранами, [используя] зенитные установки ПВО. Агрессия также характеризуется тем, что все больше и больше [солдат] противник пытается перебросить на харьковское направление, [увеличить] подвоз боеприпасов и личного состава", - сказал собеседник агентства.