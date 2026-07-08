Татарстан под атакой дронов: опасность в городах и закрытый аэропорт

Угроза атаки беспилотников расширилась на Альметьевск, Бугульму, Лениногорск и Чистополь вслед за Казанью и Зеленодольском. Об этом проинформировали в управлении МЧС по республике.

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Жителей всех перечисленных населённых пунктов призвали незамедлительно принять меры безопасности.

На фоне тревоги аэропорт Казани полностью прекратил приём и отправку самолётов. В Росавиации уточнили, что ограничения ввели ради безопасности полётов.

Пассажирам посоветовали уточнять статус рейсов у авиаперевозчиков. Информация о сроках возобновления штатной работы воздушной гавани пока не поступала. Ведомство пообещало держать граждан в курсе изменений.