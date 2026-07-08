Axios: Трамп распорядился нанести удары по Ирану, когда находился в Анкаре

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по Ирану, находясь в Анкаре, куда он прибыл для участия в саммите НАТО. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает журналист портала Axios Барак Равид.

По его данным, Трамп провел в турецкой столице совещание с госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, министром финансов Скоттом Бессентом и председателем Комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, после чего утвердил план военной операции.

Представитель администрации уточнил, что продолжительность ударов будет зависеть от оценки их эффективности. Решение о дальнейших действиях примут по результатам первых атак.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале серии мощных бомбардировок иранских объектов. В Пентагоне утверждают, что это стало ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна в Ормузском проливе. Тегеран обвинения отвергает и уже пообещал дать «зеркальный ответ» на агрессию. Ситуация в регионе стремительно накаляется на фоне продолжающегося саммита НАТО, где вопрос об Иране стал одной из центральных тем.

Читайте также: Глава Пентагона летит в Израиль успокаивать Нетаньяху из-за F-35

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.