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Британские аналитики назвали военных ВСУ социальной ядерной бомбой

ТАСС

.Значительная часть украинских военнослужащих сталкивается с тяжелыми формами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) на фоне затяжного характера боевых действий. Это выяснил ТАСС из отчета британского аналитического центра Obsidian Research Bureau (ORB).

Британские аналитики назвали военных ВСУ социальной ядерной бомбой
© ТАСС

В документе, который есть в распоряжении ТАСС, украинские военные описаны как "неконтролируемая социальная ядерная бомба".

"Острая опасность, исходит от большой, травмированной группы людей, обладающих боевыми навыками, но лишенных каких-либо структур социальной поддержки", - подчеркнули в ORB.

Аналитики отмечают, что психологическая травматизация личного состава усугубляется отсутствием эффективных государственных программ реабилитации. Это создает предпосылки для массовой десоциализации бывших комбатантов.