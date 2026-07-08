.Значительная часть украинских военнослужащих сталкивается с тяжелыми формами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) на фоне затяжного характера боевых действий. Это выяснил ТАСС из отчета британского аналитического центра Obsidian Research Bureau (ORB).

В документе, который есть в распоряжении ТАСС, украинские военные описаны как "неконтролируемая социальная ядерная бомба".

"Острая опасность, исходит от большой, травмированной группы людей, обладающих боевыми навыками, но лишенных каких-либо структур социальной поддержки", - подчеркнули в ORB.

Аналитики отмечают, что психологическая травматизация личного состава усугубляется отсутствием эффективных государственных программ реабилитации. Это создает предпосылки для массовой десоциализации бывших комбатантов.