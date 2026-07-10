Очередной город на юге Ирана был атакован США

Южный иранский город Конарак оказался под огнём Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом заявил мэр Мохаммад-Юнес Хакани, его слова приводит агентство IRNA.

Градоначальник доложил, что атаке подверглась военно-морская зона города. Прогремели два взрыва. Обстрел, по уточнению чиновника, вёлся истребителями противника и проходил в два захода.

Ранее иранские СМИ уже сообщали о звуках разрывов в Бушере, Конараке и Чогадаке.

Ночью в среду, 9 июля, американские военные начали серию мощных бомбардировок. Центральное командование ВС США объяснило это ответом на иранские действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Позже Пентагон отчитался об ударах примерно по 90 объектам на иранской территории.