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Очередной город на юге Ирана был атакован США

Московский Комсомолециещё 1

Южный иранский город Конарак оказался под огнём Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом заявил мэр Мохаммад-Юнес Хакани, его слова приводит агентство IRNA.

Очередной город на юге Ирана был атакован США
© Global Look Press

Градоначальник доложил, что атаке подверглась военно-морская зона города. Прогремели два взрыва. Обстрел, по уточнению чиновника, вёлся истребителями противника и проходил в два захода. 

Ранее иранские СМИ уже сообщали о звуках разрывов в Бушере, Конараке и Чогадаке.

Ночью в среду, 9 июля, американские военные начали серию мощных бомбардировок. Центральное командование ВС США объяснило это ответом на иранские действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. 

Позже Пентагон отчитался об ударах примерно по 90 объектам на иранской территории. 