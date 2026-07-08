Новые удары США по Ирану стали масштабнее предыдущих

Американский чиновник заявил телеканалу NBC News, что новые удары США по Ирану были масштабнее предыдущих.

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По словам источника телеканала, удары наносились при помощи самолетов ВВС и тактической авиации ВМС. Эта атака стала масштабнее "предыдущих ответных ударов по исламской республике", считает он.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что приступило к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на атаки, якобы совершенные исламской республикой на суда в Ормузском проливе.

США в конце июня нанесли удары по иранским объектам. Американский лидер Дональд Трамп заявил тогда, что исламская республика подверглась атаке за якобы нарушение соглашения о прекращении огня. МИД Ирана в свою очередь отметил, что американские удары являются нарушением Устава ООН и договоренностей об урегулировании конфликта, достигнутых между Тегераном и Вашингтоном.